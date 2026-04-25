Bremer spaventa la Juve sul futuro: “Non ho molto tempo”

Il difensore brasiliano della Juventus sulle voci di mercato: le sue parole in conferenza alla vigilia della partitissima con il Milan

C’era Gleison Bremer e non Luciano Spalletti a presentare in conferenza stampa la sfida tra Juventus e Milan, alla vigilia del big match di San Siro contro la squadra dell’ex Allegri.

Il difensore brasiliano si è soffermato anche sul proprio futuro, dopo le recenti voci su un possibile addio in estate. L’ex Torino è entrato nel merito, avvertendo il club bianconero: “La squadra con Spalletti è cambiata tanto e la società ha deciso di rinnovargli il contratto. La Juve però è sei anni che galleggia e questo non può succedere“, sottolinea il nazionale verdeoro.

Calciomercato Juventus, Bremer sull’arrivo di Alisson: “Al mercato pensa la società”

Bremer – legato alla Juventus fino al 2029 e con un clausola rescissoria vicina ai 60 milioni di euro – lascia qualche dubbio sulla sua permanenza sotto la Mole: “Qui mi trovo bene, però è importante tornare a vincere. Ho 29 anni e non ho ancora tanto tempo per aspettare. Per essere considerato un campione devi tornare a vincere”.

Il difensore ex Torino ha parlato inoltre del connazionale Alisson, primo obiettivo tra i pali della ‘Vecchia Signora’ per il mercato estivo: “Non ho parlato con lui. È fortissimo, come lo sono anche Di Gregorio e Perin. Questo non tocca a me, ma alla società. La Juve deve puntare sempre allo scudetto, anche se adesso è prematuro parlare della prossima stagione. Dobbiamo finire bene questo campionato e vedere che mercato farà il club”, ha concluso Bremer.