“Conte out”, tempesta Napoli dopo il pari col Copenaghen: l’annuncio

Pessime notizie in casa Napoli il giorno dopo la gara contro il Copenaghen di Champions League: ecco tutti i dettagli.

Si complicano terribilmente i piani del Napoli in Champions League. Gli azzurri non sfruttano la superiorità numerica per oltre un tempo di gioco e non vanno oltre il pareggio (1-1) sul campo del Copenaghen nella penultima giornata del girone. Adesso la squadra di Antonio Conte è 23esima in classifica con 8 punti e quello contro il Chelsea in programma la settimana prossima è a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio per accedere al turno successivo.

Conte
A fine gara, come spesso è accaduto già altre volte, è esplosa la contestazione dei tifosi che hanno espresso tutta la propria delusione attraverso i social. Su X, ad esempio, è tornato in trend l’hashtag #ConteOut:

Il Napoli ha l’occasione di rialzare immediatamente la testa domenica pomeriggio nel big match contro la Juventus a Torino, ma intanto in città sono già stufi della gestione Conte.

