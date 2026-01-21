“Conte out”, tempesta Napoli dopo il pari col Copenaghen: l’annuncio

Pessime notizie in casa Napoli il giorno dopo la gara contro il Copenaghen di Champions League: ecco tutti i dettagli.

Si complicano terribilmente i piani del Napoli in Champions League. Gli azzurri non sfruttano la superiorità numerica per oltre un tempo di gioco e non vanno oltre il pareggio (1-1) sul campo del Copenaghen nella penultima giornata del girone. Adesso la squadra di Antonio Conte è 23esima in classifica con 8 punti e quello contro il Chelsea in programma la settimana prossima è a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio per accedere al turno successivo.

A fine gara, come spesso è accaduto già altre volte, è esplosa la contestazione dei tifosi che hanno espresso tutta la propria delusione attraverso i social. Su X, ad esempio, è tornato in trend l’hashtag #ConteOut:

#CopenaghenNapoli

In vantaggio di 1 gol, con un uomo in più, embè che facciamo?

SCHIFOOOOOOOO!

Finché c’è Conte non tiferò mai più il mio Napoli.

Una vergogna inammissibile, fatto spendere mln e mln per vedere Guiterrez Hojlund Buongiorno Lang e Lucca.#ConteOut fino alla fine. pic.twitter.com/uKifAuRnrX — Lello Pinto (@Raffael09417931) January 21, 2026

Che vergogna, che vergogna! Conte via, ne abbiamo abbastanza dei tuoi metodi, dei tuoi modi, delle tue scuse, di te! Basta! #Conteout#CopenaghenNapoli — Lettore1969 (@lettore1969) January 20, 2026

Il Napoli ha l’occasione di rialzare immediatamente la testa domenica pomeriggio nel big match contro la Juventus a Torino, ma intanto in città sono già stufi della gestione Conte.