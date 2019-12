INTER WANDA NARA ICARDI / A tutto Wanda Nara. Prossima opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Pupo, la moglie-agente di Mauro Icardi è ormai grande protagonista dei salotti televisivi dove inevitabilmente la discussione sconfina anche sui temi calcistici legati al marito e, quindi, al rapporto con l'Inter. In un'intervista andata in onda durante l'ultima puntata de 'Le Iene', la showgirl argentina ha raccontato alcuni retroscena della vita di una donna nel mondo del calcio: "Una cosa che mi fa arrabbiare? Quando dicono che voglio rovinare la carriera di mio marito, non è vero. Gossip? Una storia d'amore con un compagno di mio marito che non ho mai incontrato in vita mia. Quelli che dicono che Icardi è il mio cagnolino proprio non lo conoscono. Non lo so se gli ho dato una mano a guadagnare di più, il problema è che io sono la moglie e lo conosco.

Con un altro procuratore magari poteva arrivare ad una cifra più alta, ma non avrebbe mai accettato ad andare a giocare in certi posti".

In chiusura, quindi, gli viene chiesto se vuole provare a far pace con i tifosi interisti, con gran parte dei quali Wanda Nara e Mauro Icardi, passato in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain e dunque ancora di proprietà dell'Inter, non si sono lasciati nel migliore dei modi: "Ho un figlio interista, quindi voglio bene all'Inter e sarà per sempre nel nostro cuore, al di là di come andrà. Icardi torna all'Inter? Non posso rispondere (ride, ndr). Davvero, non posso rispondere".

