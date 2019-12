CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Adrien Rabiot non è riuscito ad imporsi finora alla Juventus. Il centrocampista francese è una riserva di lusso in bianconero e non è ancora riuscito ad imporsi per quelle che sono le sue qualità. Sarri e la società hanno comunque ribadito la fiducia nell'ex PSG, arrivato a parametro zero la scorsa estate a Torino.

Calciomercato Juventus, il Lione ci riprova per Rabiot

Il giocatore classe '95 ha un contratto da 7 milioni di euro più bonus fino al 2023 con la 'Vecchia Signora'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato bianconero Clicca Qui

Visto il problematico inserimento finora alla Juventus, si sono addensate delle nubi sul futuro di Rabiot. Prima le voci sulla Premier ed il Tottenham, poi un possibile ritorno in patria nelle fila del Lione. La dirigenza bianconera avrebbe però rimandato al mittente le avances, visto che non sarebbe intenzionata a rinforzare i prossimi avversari degli ottavi di Champions League. I francesi allenati da Rudi Garcia non avrebbero comunque alzato bandiera bianca e, come scrive 'Telefoot', potrebbero riprovare una nuova offensiva per convincere la Juve a liberare Rabiot per la finestra di gennaio.

