CALCIOMERCATO INTER VIDAL KULUSEVSKI DE PAUL ALONSO LLORENTE / Il 2019 l'Inter lo ha chiuso a 42 punti e in testa al campionato a pari punti con la Juventus, in attesa delle ultime due giornate del girone d'andata. Conte ha fatto gli straordinari, macinando record su record, e ora si aspetta che la dirigenza faccia il suo sul mercato, per cercare di rafforzare la rosa nerazzurra e renderla in grado di contendere lo scudetto fino all'ultimo ai rivali di sempre. La dirigenza, visto l'ottimo lavoro svolto fin qui, avrebbe deciso di assecondare le richieste dell'allenatore anche per quanto riguarda i rinforzi richiesti e avrebbe dato il via libera affinché venga anticipato a gennaio parte del budget programmato per l'estate. La priorità in casa Inter resta quella del centrocampista, in attesa dei rientri definitivi di Barella e Sensi, il tecnico vuole un innesto che dia muscoli e gol ad un reparto che ha mostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione: il sogno resta Arturo Vidal ma il Barcellona non è disposto a fare sconti, così come Parma e Udinese rispettivamente per Kuluseveski e De Paul. Sulla sinistra piace Marcos Alonso, in avanti possibile scambio tra Politano e Llorente con il Napoli: ecco il punto sulle principali trattative in entrata e in uscita del mercato nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, priorità centrocampo. Vidal ma non solo: tutti i nomi

Antonio Conte ha chiesto a gran voce l'acquisto di Arturo Vidal in vista della finestra invernale di calciomercato: il centrocampista cileno del Barcellona, già allenato ai tempi della Juventus, è per il tecnico nerazzurro il rinforzo giusto per portare quel salto di qualità di cui necessita l'intera mediana. La dirigenza blaugrana però al momento sembra non voler far sconti, le notizie che giungono dalla Spagna non sono confortanti per Marotta: Arturo, a meno di clamorose offerte irrinunciabili, per la dirigenza del Barcellona non si muoverà.

La dirigenza della 'Beneamata' ci proverà proponendo un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro, forbice che resta ampia con i blaugrana che continuano a chiedere cifre importanti per la cessione di Vidal cercando di far desistere le varie pretendenti .L'alternativa numero uno è Dejan, centrocampista svedese di proprietà dell'ma in prestito alanche se il suo sbarco a Milano è più probabile in estate: Marotta si è portato infatti avanti nel lavoro per bloccarlo in vista di giugno ma non è da escludere un suo arrivo in prestito nella finestra invernale di mercato. Un osservatore nerazzurro lo ha visionato da vicino al Tardini durante la sfida contro il c'è da abbattere il muro Parma che al momento sembra non cedere. Inter sempre vigile su Rodrigo autore di un gol bellissimo contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A . Anche in questo caso la forbice di distanza trae Inter è ampia: i friuliani valutano l'argentino 35, l'Inter massimo 25. Potrebbe rientrarenell'affare ma la trattativa rimane ancora lontana dall'esito positivo.

Calciomercato Inter, Marcos Alonso per la fascia: scambio Politano-Llorente?

Il mercato di gennaio risulta essere sempre difficile e ricco di insidie, come confermato più volte dallo stesso Marotta. La dirigenza nerazzurra è pronta a sfruttare le occasioni che si presenteranno ma arrivare a top player, in grado di rafforzare la rosa a disposizione di Conte, è una missione non semplice. Anche perché bisogna fare i conti con le richieste dei club, non disposti a svendere i propri giocatori. Tra questi c'è il Chelsea che ha chiesto ben 35 milioni di euro, più altri 5 di bonus, per Marcos Alonso, esterno spagnolo ex Fiorentina e obiettivo di mercato dell'Inter per la fascia sinistra. La dirigenza nerazzurra al momento non sembra essere intenzionata a spingersi oltre il muro dei 20 milioni di euro con la formula del prestito oneroso con il diritto di riscatto e sarebbe tornata a sondare la pista che porta a Darmian. Possibile staffetta in avanti tra Matteo Politano e Fernando Llorente: negli ultimi giorni sono stati avviati i contatti con il Napoli per uno scambio che potrebbe riportare lo spagnolo da Conte. L'ex Tottenham è infatti il profilo ideale per svolgere il ruolo di vice-Lukaku, Petagna l'altro osservato speciale in casa nerazzurra. Oltre a Politano, nel mirino anche della Fiorentina, in uscita rimane anche Dimarco, nel mirino del Bologna: l'ex Parma potrebbe essere anche utilizzato come eventuale contropartita in qualche affare.

