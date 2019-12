INTER GENOA CONTE / Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria sul Genoa: “Le difficoltà hanno responsabilizzato ancora di più questo gruppo, abbiamo avuto grandi risposte anche da calciatori che giocavano pochissimo. Se siamo a 42 punti dobbiamo dir grazie al lavoro che stiamo facendo. Tutti si sono messi a disposizione”.

MERCATO – "Oggi non scriverei alcuna lettera, mancherei di rispetto a un gruppo di ragazzi straordinario che mi sta dando tutto. Diventa difficile… Abbiamo avuto delle problematiche importanti ma si è lavorato con dei giocatori, come Esposito, facendo di necessità virtù”.

Inter-Genoa, Conte: "I ragazzi si sono meritati una vacanza"

ESPOSITO – “L’ho visto in ritiro che era un bambino, anche in viso, dopo due mesi è cresciuto tantissimo. Dissi che non avrei avuto paura di farlo giocare titolare, si è guadagnato quest’opportunità sul campo e l’ha meritata.

Ha una famiglia che lo tiene sui binari giusti e tenterò di aiutarlo anche io”.

LAVORO – “I ragazzi hanno meritato otto giorni di vacanza, ci ritroveremo domenica, ma sono ragazzi responsabili che sanno che non dobbiamo mollare. Anche quando sono in vacanza, devono dedicare parte del loro tempo a me… Ma lo sanno, sono sereno”.

SCUDETTO – “Noi, la Lazio, la Roma, l’Atalanta, ma anche il Napoli che ora è distante… Dobbiamo provare a dare fastidio il più possibile. Con 42 punti è un bel Natale, pensavo fossero 41 (ride, ndr) sono felice per i nostri tifosi e per tutto l’ambiente. Voglio però ricordare che altre volte si è stati primi a dicembre e non si è vinto nulla: bisogna tenere i piedi per terra”.

