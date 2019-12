CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Il futuro di Dries Mertens resta in bilico. L’attaccante non ha ancora infatti trovato un accordo per rinnovare il suo contratto col Napoli, in scadenza a giugno 2020, nonostante diversi approcci col presidente De Laurentiis.

Il belga spera di proseguire la sua avventura partenopea e, secondo ‘Sky Sport’, il forte legame con la piazza lo spingerebbe a rifiutare destinazioni italiane in caso d’addio.

Calciomercato Napoli, proposta del Borussia Dortmund per Mertens

Proprio in virtù di questo, l’ex PSV sarebbe molto intrigato da una proposta ricevuta negli ultimi giorni, quella del Borussia Dortmund. I tedeschi cercano un ricambio in attacco per l’infortunio di Alcacer e hanno già formulato una proposta al calciatore, che attende nuovi contatti col Napoli.

