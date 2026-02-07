Il motivo di questa decisione è dir poco incredibile
Sospesa la partita di campionato, quella che avrebbe aperto questa giornata di sabato. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale della Lega. Non si gioca.
Sospeso, rinviato il match tra Rayo Vallecano e Oviedo valevole per la 23esima giornata della Liga e in programma oggi alle ore 14. Il motivo è a dir poco incredibile, considerato che parliamo del massimo campionato spagnolo. Poi è solo in Italia che le cose non vanno… Come si dice, tutto il mondo è Paese.
Ebbene, Rayo Vallecano-Oviedo non si giocherà poiché, come da comunicato della Liga stessa, “il campo da gioco non soddisfa le garanzie necessarie per lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza”.
La Liga sottolinea come il “Rayo Vallecano abbia compiuto sforzi significativi questa settimana, intraprendendo la sostituzione completa del manto erboso del campo, con l’obiettivo di garantire che la partita potesse svolgersi come previsto”.
Ma “le condizioni meteorologiche avverse durante i lavori, così come le previsioni di pioggia persistente nelle prossime ore, hanno impedito al manto erboso di raggiungere le condizioni ottimali necessarie”.
Rayo Vallecano-Oviedo non si gioca: nuova data, ecco la decisione
“Durante tutto questo processo – prosegue la nota ufficiale – La Liga ha monitorato costantemente i lavori di manutenzione e adattamento del campo da gioco, lavorando in coordinamento con il club e monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni del campo”.
“Sia il club che la Liga hanno provato fino all’ultimo a far disputare la partita, però le condizioni del campo e le previsioni meteo per oggi, che prevedono pioggia persistente, rendono impossibile garantire la sicurezza dei giocatori e pertanto la partita è stata rinviata”.
Ancora non è stato deciso quando verrà recuperata la partita: “In conformità con la normativa vigente, verrà fissato un termine per la presentazione delle proposte di nuova data per lo svolgimento dell’incontro”.