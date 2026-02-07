Il motivo di questa decisione è dir poco incredibile

Sospesa la partita di campionato, quella che avrebbe aperto questa giornata di sabato. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale della Lega. Non si gioca.

Sospeso, rinviato il match tra Rayo Vallecano e Oviedo valevole per la 23esima giornata della Liga e in programma oggi alle ore 14. Il motivo è a dir poco incredibile, considerato che parliamo del massimo campionato spagnolo. Poi è solo in Italia che le cose non vanno… Come si dice, tutto il mondo è Paese.

Ebbene, Rayo Vallecano-Oviedo non si giocherà poiché, come da comunicato della Liga stessa, “il campo da gioco non soddisfa le garanzie necessarie per lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza”.

La Liga sottolinea come il “Rayo Vallecano abbia compiuto sforzi significativi questa settimana, intraprendendo la sostituzione completa del manto erboso del campo, con l’obiettivo di garantire che la partita potesse svolgersi come previsto”.

Ma “le condizioni meteorologiche avverse durante i lavori, così come le previsioni di pioggia persistente nelle prossime ore, hanno impedito al manto erboso di raggiungere le condizioni ottimali necessarie”.

Rayo Vallecano-Oviedo non si gioca: nuova data, ecco la decisione

“Durante tutto questo processo – prosegue la nota ufficiale – La Liga ha monitorato costantemente i lavori di manutenzione e adattamento del campo da gioco, lavorando in coordinamento con il club e monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni del campo”.

“Sia il club che la Liga hanno provato fino all’ultimo a far disputare la partita, però le condizioni del campo e le previsioni meteo per oggi, che prevedono pioggia persistente, rendono impossibile garantire la sicurezza dei giocatori e pertanto la partita è stata rinviata”.

/7 55 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 4 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 5 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 6 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 7 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 40% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Ancora non è stato deciso quando verrà recuperata la partita: “In conformità con la normativa vigente, verrà fissato un termine per la presentazione delle proposte di nuova data per lo svolgimento dell’incontro”.