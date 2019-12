CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA BRIAN RODRIGUEZ MLS - Il suo nome è già noto alla Serie A, visto l'interesse mostrato nella sessione di mercato estivo da Torino, Lecce e Brescia. Ma nessuna di queste opzioni si è concretizzata e così è approdato in Major League Soccer, nella fila dei Los Angeles FC. Stiamo parlando di Brian Rodriguez, 19enne esterno d'attacco emergente del calcio uruguaiano. Nell'agosto scorso si è trasferito dal Penarol alla squadra americana per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, conquistando anche la Nazionale: in sei presenze con la selezione guidata da Oscar Washington Tabarez è andato in gol ben tre volte.

Il polivalente calciatore preferisce partire dalla fascia sinistra e in patria viene paragonatoa, ex attaccante didegli anni 90, per caratteristiche tecniche.

Calciomercato Napoli, Brian Rodriguez osservato speciale

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il club campano sta seguendo con attenzione le prestazioni del classe 2000, per il presente e il futuro. La sua valutazione si è praticamente raddoppiata in sei mesi, arrivando a toccare quota 16 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, ma Brian Rodriguez, in possesso del passaporto comunitario, ha ampi margini di crescita e può rappresentare un ottimo investimento. Un altro uruguaiano, dunque, oltre al noto interesse per Lucas Torreira. Il centrocampista, prima di passare all'Arsenal nell'estate scorsa, è stato molto vicino al Napoli. Adesso, il suo nome è tornato di moda, ma la trattativa appare di difficile realizzazione, vista la volontà del club inglese di trattenere il giocatore. Vedremo come si evolverà la situazione, con i due sudamericani Rodriguez e Torreira nel mirino del Napoli di Gennaro Gattuso.

