Calciomerato Milan, la verità su Modric: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / A Madrid tutti sono estasiati dall’esplosione di Federico Valverde: il classe ’98 si sta dimostrando la perfetta commistione tra potenza e tecnica, senso della posizione ed esplosività. Un centrocampista moderno, che anche ieri, nel Clasico, ha mostrato carattere e sfiorato la rete con un meraviglioso tiro al volo da fuori area. Altro che ‘miedo escenico’.

C’è qualcuno, però, a cui il grande rendimento dell’uruguaiano non starà andando particolarmente a genio. Si tratta di Luka Modric, passato dall’altare del Pallone d’Oro di un anno fa alla polvere di quest’anno, in cui è stato titolare appena sei volte in Liga e solo due in Champions.

Calciomercato Milan, Modric pensa all'addio al Real Madrid

Il croato resta uno dei calciatori più amati a Concha Espina, e proprio il premio di France Football ha attivato una clausola del suo contratto, rinnovatosi automaticamente fino al 2021. Non è detto, però, che il centrocampista non possa cambiare aria in anticipo.

E a quel punto entrerebbe in scena il

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Modric per ora avrebbe intenzione di restare nella capitale spagnola, ma se Zidane dovesse continuare a farlo sentire un comprimario, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento, chiedendo a Florentino Perez di lasciarlo partire senza richieste eccessive, come accaduto con Cristiano Ronaldo.

L’ex Pallone d’Oro ha già flirtato con Inter e Milan, e i rossoneri nei mesi scorsi si sono più volte informati sulla sua situazione, ricevendo feedback positivi dal calciatore, affascinato da un’avventura in Italia per chiudere la carriera. A 35 anni, Modric dovrebbe però fare un sacrificio importante sul suo stipendio, che attualmente si aggira sui 10 milioni di euro netti: un ostacolo importante per i milanisti, che devono sì fare attenzione ai propri conti (vigilati dalla UEFA), ma hanno voglia di grandi nomi e profili d’esperienza per tornare in alto. Se son rose…

