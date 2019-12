CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / Dopo una lunga e travagliata battaglia Mauro Icardi ha lasciato l'Inter proprio nelle battute conclusive della finestra estiva di calciomercato per accasarsi al Paris Saint Germain. A Parigi dopo un'iniziale periodo di ambientamento è riuscito a ritagliarsi il suo ampio spazio a suon di gol e prestazioni convincenti. Ora l'argentino è sempre più carico nell'affrontare la stagione con il PSG, come dimostrato dall'ultima intervista rilasciata al sito ufficiale della società transalpina: "Mi sento molto bene. Sono stato fortunato ad aver iniziato bene questa nuova avventura. Sono arrivato a Parigi con la grande voglia di dimostrare ciò di cui sono capace e, per ora, tutto sta funzionando a meraviglia. La comunicazione con i compagni è stata importante, ci siamo intesi fin dal principio sui miei movimenti e sulle mie caratteristiche. Tutto ciò ha contribuito a rendere più rapido il mio adattamento al club. Cerco sempre di farmi trovare nella posizione migliore e poi di essere il più preciso possibile nel tiro in porta.

A oggi ho quasi 150 gol in carriera e sono quasi tutti simili". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ->>>Inter, ritorno Icardi: Wanda Nara lascia le porte aperte

Calciomercato Inter, Icardi e l'amore per il PSG

Icardi ha poi continuato sulla sua crescita: "Impariamo sempre e da tutti. Ogni persona ha un modo diverso di vedere il calcio. Ho ascoltato tutti gli allenatori che ho avuto e anche i miei compagni di squadra. L'ho sempre fatto con semplicità, fin da piccolo. In tutte le mie squadre sono sempre stato il capocannoniere, quello che ha fatto la differenza, e questo è continuato a succedere anche quando poi sono diventato un calciatore professionista".

Infine sugli obiettivi col PSG: "Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di trofei. L'obiettivo del club e dei tifosi è vedere vincere il Paris Saint-Germain. E io sto facendo quello che posso per aiutare il Psg a raggiungere questi traguardi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: l'annuncio del brasiliano

Calciomercato Inter, Leonardo: "Futuro Icardi nelle sue mani, è determinante"

Inter, Psg, futuro alla Juventus: Wanda allo scoperto su Icardi!