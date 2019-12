CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC EVERTON TODIBO / Il mercato del Milan è in totale fermento. L'arrivo del 2020 dovrebbe infatti portare una ventata di novità nell'organico di Stefano Pioli che invece chiuderà il suo anno solare con il derby lombardo in casa dell'Atalanta. Poi ci sarà tempo per potenziare un organico che necessita in particolar modo di un nuovo difensore dopo l'infortunio di Duarte e di un attaccante capace di spostare gli equilibri. Ben noti i profili cercati dai rossoneri nelle ultime settimane: Todibo del Barcellona e lo svincolato Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto sottolineato da 'Sportmediaset' il giovane francese gradirebbe il trasferimento in quanto potrebbe trovare maggior spazio in rossonero rispetto alla sua avventura in blaugrana. I due club hanno inoltre avuto modo di parlare del calciatore che nelle intenzioni del Barça sarebbe valutato sui 20 milioni di euro trattabili con la disponibilità del difensore che potrebbe agevolare il tutto.

Calciomercato Milan, intrigo Ibrahimovic: Ancelotti ci prova

Il nome attorno a cui ruota l'intero mercato rossonero è però Zlatan Ibrahimovic che non ha ancora recapitato la sua risposta al 'Diavolo'. La decisione dello svedese potrebbe arrivare dopo le feste. Intanto nell'indecisione potrebbe infilarsi Carlo Ancelotti con l'Everton, club al quale andrà dopo aver risolto il suo contratto con il Napoli. In seguito l'ex milanista proverà l'assalto ad Ibra, che ha già allenato a Parigi, ma dall'entourage del calciatore riferiscono che l'ex United sia freddo sull'ipotesi di tornare in Premier League, per giunta in una squadra che lotta per non retrocedere.

