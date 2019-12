CALCIOMERCATO NAPOLI EVERTON ZIELINSKI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti vicino alla panchina dell'Everton: il tecnico, appena esonerato dal Napoli, potrebbe ripartire subito dalla Premier League, dove in passato ha già guidato il Chelsea. La trattativa sembrerebbe alle battute finali, tanto che l'allenatore dovrebbe guidare i 'Toffees' nel classico appuntamento con il Boxing Day con l'annuncio ufficiale atteso in settimana.

Superate le formalità, per Ancelotti toccherà risollevare una squadra che al momento è sedicesima in campionato e per farlo potrà far affidamento anche sul mercato: si è parlato dell'ipotesidalla, mapotrebbe anche guardare proprio in casa

Calciomercato Napoli, Ancelotti pensa a Zielinski

Tra i calciatori più utilizzati da Ancelotti c'è Piotr Zielinski, un nome che in Premier League piace molto: il polacco potrebbe rappresentare una delle richieste del nuovo allenatore alla dirigenza dell'Everton, anche se difficilmente il polacco lascerà gli azzurri a gennaio. Gattuso, infatti, già deve fare i conti con un centrocampo numericamente non sufficiente per il suo 4-3-3 e proprio per questo si pensa ad un acquisto in questo settore del campo. Da tempo per Zielinski si parla di un rinnovo di contratto, discorsi però che non hanno ancora portato ad una fumata bianca: una mancata intesa che ha alimentato le voci su un possibile addio.

