CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA GENNAIO - Jean-Clair Todibo continua ad essere nel mirino del Milan. Il 19enne difensore del Barcellona fatica a trovare spazio nell'undici di Ernesto Valverde, solo tre le presenze in stagione tra Liga e Champions League, e vorrebbe giocare con maggiore continuità. Per questo, potrebbe chiedere al suo attuale club di essere ceduto a gennaio. E i rossoneri sono interessati alle sue prestazioni, ma a determinate condizioni. Come già riportato in precedenza dalla nostra redazione, i catalani vorrebbero monetizzare dalla sua eventuale cessione, mentre il club di Elliott è più propenso a chiudere l'operazione con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, ostacolo Valverde per Todibo

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, vorrebbe trattenere Todibo in rosa. Il motivo è presto detto: attualmente, ha a disposizione solo quattro centrali, ma con Umtiti spesso fermo ai box per infortunio. E, nonostante la volontà dell'ex Tolosa, se non dovesse arrivare un sostituto in Catalogna, non si muoverà. In caso di nuovi innesti, il Barça resta fermo sulla sua posizione: cessione a titolo definitivo con eventuale diritto di ricompra. La richiesta è di 10 milioni di euro, ma con un'offerta da 6/7 milioni potrebbe dire sì, inserendo appunto la recompra ad una cifra superiore. Todibo è arrivato in Spagna nel gennaio del 2019 per 1 milione di euro, firmando un contratto fino al 2023.

