CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Mario Mandzukic dirà addio alla Juventus nel calciomercato di gennaio.

Ai margini del progetto di Sarri dall'estate, di recente il croato è stato nuovamente accostato al

Calciomercato Juventus, Benitez piomba su Mandzukic

Il suo alto ingaggio, oltre alle richieste della Juve, rendono però molto complicato l'eventuale trasferimento in rossonero. Così Inghilterra (Manchester United in testa) e Qatar restano piste attuali, anche se negli ultimi giorni ha preso consistenza l'ipotesi Cina. Stando alle ultime indiscrezioni del 'Daily Express', il club cinese maggiormente interessato all'attaccante è il Dalian Yifang di Rafa Benitez, ex tecnico - tra le altre - di Inter e Napoli. Si attendono novità nelle prossime ore.

