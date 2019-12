CALCIOMERCATO FIORENTINA INTER CHIESA CASTROVILLI DALBERT / L'Inter di Antonio Conte domani sera sarà di scena al Franchi per cercare di archiviare subito la scottante eliminazione in Champions League. Contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato. In palio ci sono tre punti importantissimi ma la partita rappresenta anche un'importante occasione per la dirigenza nerazzurra in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, occhi in casa Fiorentina: due osservati speciali al Franchi

Le attenzioni di Marotta e Ausilio saranno principalmente su Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina seguito anche dalla Juventus di Fabio Paratici. La dirigenza bianconera, dopo la scorsa estate, è pronta a riprovarci ma dovrà fare i conti con la concorrenza dell'Inter. Commisso preferirebbe cederlo ai nerazzurri, il derby d'Italia è pronto ad innescarsi nei prossimi mesi. Chiesa, ma non solo perché anche Castrovilli ha incantato Marotta in questo avvio di stagione. Anche su di lui c'è da registare l'interesse di diversi club, ma l'Inter è pronta a far leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza viola. Chi può invece compiere il percorso inverso è Matteo Politano.

