CALCIOMERCATO INTER GIROUD LAMPARD / L'Inter ha scelto Olivier Giroud per rinforzare il suo attacco a gennaio ma oggi il tecnico del ChelseaFrank Lampard, in conferenza stampa, ha svelato la volontà di tenersi stretto il calciatore.

In merito alla sua possibile cessione, ha infatti dichiarato: "Sarei felice se restasse qui, vorrei che non si muovesse nessuno dei calciatori a disposizione, vorrei soprattutto che mostrassero la volontà di non muoversi".

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Inter, Joao Mario: un altro passo verso il riscatto

Calciomercato Inter, Lampard: "C'è un lato economico, un altro di campo..."

"Oliver me l'ha sempre dimostrato, in ogni allenamento, per questo sono sereno". Ovviamente, il tecnico è consapevole che un addio dell'ex Arsenal potrebbe però essere necessario: "C'è un lato economico, e un altro di campo. Io, però, vorrei che i calciatori stiano con noi e facciano bene. Per me è molto semplice".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Sensi-Barcellona: conferma e 'dribbling' sull'anticipazione di CM.IT

Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena