CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ BARCELLONA / Non è certo un segreto: Barcellona e Real Madrid hanno messo gli occhi su Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Gli azzurri stanno provando a rinnovare il contratto al centrocampista spagnola ma la trattativa non si è sbloccata con il nodo della clausola rescissoria a fungere da ostacolo, al momento insormontabile.

Così, i blaugrana restano vigili sul 23enne, arrivato in Italia lo scorso anno dal Betis per circa 30 milioni di euro: De Laurentiis nei mesi scorsi parlò di una cifra astronomica (180 milioni di euro) che non ha spaventato le pretendenti spagnola.

Così, come riferisce 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe fatto sapere di essere pronto a sferrare l'assalto con un'offerta da recapitare alla società partenopea.

Calciomercato Napoli, duello Barcellona Real Madrid per Fabian Ruiz

Per Fabian Ruiz è difficile ipotizzare un addio già a gennaio, mentre in estate - soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League - le cose potrebbero essere diverse: in quel caso diventerebbe ancora più concreta la possibilità di duello tra Barcellona e Real Madrid con le spagnole che dovrebbe però - senza rinnovo con clausola - negoziare direttamente con De Laurentiis.

