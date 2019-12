NAPOLI PARMA CONVOCATI / Roberto D'Aversa ha reso noto la lista dei convocati per Napoli-Parma, gara in programma sabato alle ore 18 e valida per la sedicesima giornata di Serie A: i ducali non potranno fare affidamento ancora su Roberto Inglese, così come su Kucka, Karamoh e Scozzarella.

Il tecnico gialloblu in attacco dovrebbe fare affidamento sulla velocità die la fisicità di, mentre a centrocampo l'ex Grassi è in ballottaggio conper una maglia da titolare.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Sprocati.