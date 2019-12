PAGELLE E TABELLINO ROMA WOLFSBERGER/ Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Wolfsberger, partita valida per l'ultima giornata del girone J di Europa League. 1-0 che arriva dopo solo sette minuti grazie al rigore realizzato conquistato da Dzeko e realizzato da Perotti. La squadra austriaca trova immediatamente il pareggio con il pallone crossato Niagbo e messo nella porta sbagliata da Florenzi. Al 19' tornano in vantaggio i padroni di casa grazie ad una splendida verticalizzazione di Diawara e Perotti che serve a Dzeko il pallone del 2-1 solo da appoggiare in porta. Nella ripresa arriva il nuovo pareggio ospite, Liendt crossa in area e Weissman segna un bel gol in tuffo di testa per il 2-2. Pareggio che assicura il passaggio ai giallorossi, ma da seconda nel girone. Buon punto per gli austriaci che onorano la competizione con un'ottima prestazione nonostante l'ultimo posto.

ROMA

Mirante 6.5- Risponde sempre presente quando chiamato in causa con grandi interventi (dal 60' Pau Lopez 6- Entra e subisce gol, ma non poteva nulla).

Florenzi 5- Sbaglia porta segnando l'autogol per il pareggio avversario, meglio nella ripresa ma sbaglia troppo.

Mancini 5.5- Nel primo tempo si fa superare da Niagbo nel gol del pareggio, con il passare del tempo migliora.

Fazio 5- Chiude bene sui palloni alti, si addormenta e si fa anticipare nel gol del 2-2.

Spinazzola 5.5- Spinge molto sulla fascia ma spesso sbaglia la scelta del passaggio.

Diawara 6.5- Cresce partita per partita, serve a Perotti uno splendido pallone filtrante che apre la via al gol del 2-1.

Veretout 6- Solita partita di grande sostanza e tanti recuperi.

Under 5- Fa troppo poco, deve cercare di riconquistare il posto da titolare ma sembra completamente fuori forma. (dal 66' Pellegrini 6.5 - Entra e porta tanta qualità e tanti assist per i compagni).

Mkhitaryan 6- Serve ottimi palloni ai compagni, nella ripresa cala

Perotti 7- Sempre freddo nel realizzare il gol del vantaggio dal dischetto, serve anche l'assist che spalanca la porta per il secondo gol di Dzeko. (dal 67' Zaniolo 6- Sempre pericoloso, il suo ingresso da alla squadra velocità ed imprevedibilità).

Dzeko 6.5- Procura il rigore e segna il secondo gol. Fondamentale per questa squadra.

All. Fonseca 6- Pareggio che assicura il passaggio del turno ma con il brivido.

Soffre troppo contro una squadra nettamente inferiore. Ora ai sedicesimi c'è il rischio di incontrare molte squadre temibili.

WOLFSBERGER

Kofler 5.5- Sbaglia totalmente l'intervento in uscita su Dzeko, anche sul secondo gol poteva fare di più. Salva la squadra nel finale.

Novak 6- Corre molto sulla destra cercando gli attaccanti con i cross.

Sollbauer 5.5- Meglio del compagno di reparto ma comunque in difficoltà.

Rnic 4.5- Il difensore più in difficoltà, si fa sempre saltare in velocità e rischia l'espulsione.

Schmitz 6- Copre bene sulla fascia sinistra tenendo a bada un Under non in forma.

Schmid 5.5- Tanti palloni sbagliati, sulla sua fascia difficilmente si creano buone azioni.

Sprangler 6- Dopo un primo tempo opaco nella ripresa verticalizza sempre molto bene verso Niangbo crando pericoli.

Wernitzing 5- Si vede in campo solo per i tanti errori, per il resto è un fantasma. (dal 76' Schofl S.V.).

Liendl 6.5- Ottima partita del trequartista austriaco, serve sempre ottimi palloni ai compagni.

Weissman 7- Molto bello l'inserimento per anticipare Fazio e segnare di testa il gol del secondo pareggio. (dal 92' Hodzic S.V.).

Niangbo 7- Il più pericoloso della sua squadra, provoca l'autogol di Florenzi e partecipa a tutte le azioni offensive. (dal 94' Steiger S.V.).

All. Sahli 6- Ottima partita giocata contro una squadra nettamente più forte. Nonostante l'ultimo posto onora la competizione con una grande prestazione.

Arbitro: Pawson 6- Dirige bene la gara anche nella gestione dei cartellini.

TABELLINO

ROMA-WOLFSBERGER 2-2

Roma (4-2-3-1): Mirante (dal 62' Pau Lopez); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under (dal 66' Pellegrini), Mkhitaryan, Perotti (dal 67' Zaniolo); Dzeko. A disposizione: Kolarov, Jesus, Antonucci,Kalinic. All. Fonseca

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitzing (dal 76' Schofl); Liendl; Weissman (dal 92' Hodzic), Niangbo (dal 94' Steiger). A disposizione: Kuttin, Peric, Gollner, Golles. All. Sahli

Arbitro: Craig Pawson (Ing)

Ammoniti: 31' Diawara, 55' Rrnic, 75' Wernitznig

Espulsi:

Marcatori: 7' Perotti (R), 10' Florenzi (aut), 19' Dzeko (R), 63' Weissman

Marco Deiana