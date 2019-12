Calciomercato Roma, caso Smalling: l’ammissione di De Sanctis

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING /Chris Smalling ha impressionato tutti, in Serie A, per il suo straordinario rendimento in quest'avvio di stagione con la Roma. Il difensore, superato un periodo negativo vissuto al Manchester United, è arrivato in giallorosso in prestito oneroso (per circa 3 milioni di euro), ed è finito nel mirino di diverse big italiane ed Europee.

Il club inglese, che non esclude un suo ritorno alla base, valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro, cifra di certo non economica considerando i 30 anni compiuti dal calciatore a novembre.

Calciomercato Roma, De Sanctis: “Smalling a Roma è felice”

Il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha fatto chiarezza sulle volontà del club in merito: “Sapete benissimo che la società sta cercando di trovare una soluzione che faccia tutti felici, la volontà è forte ma bisogna fare i passi giusti, senza farsi prendere dalla frenesia. Il calciatore ribadisce quotidianamente che a Roma ci sta bene”.

