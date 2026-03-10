Atalanta
Dalla Juventus alla Roma, clamoroso annuncio poco fa

Foto dell'autore

Clamoroso annuncio in queste ore: il retroscena di mercato lascia tutti i tifosi letteralmente a bocca aperta. 

Dopo l’esperienza dal 2022 al 2025 al Toronto, è tornato in Italia per indossare la casacca del Bologna dove sta dimostrando di poter dare ancora tanto grazie al suo enorme talento. Federico Bernardeschi non ha certo bisogno di presentazioni e lo conoscono bene anche alla Juventus, dove ha collezionato 134 gettoni e 8 reti in cinque stagioni (2017-2022).

Tifosi Juventus all'Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Il centrocampista di Carrara classe ’94 svela ora un clamoroso retroscena nel corso di un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”: “Quando ero alla Juve, mi ha cercato la Roma ma rifiutai. Mi trovavo davvero molto bene a Torino, dove ho ancora casa e sono vicino di Yildiz. La maglia numero 10 della Juve? Chiesi di poter indossarla, ma mi dissero che ero troppo giovane e dovevo aspettare almeno un ano. Poi quella maglia fu indossata da Paulo Dybala e quel treno per me passò“. Un annuncio davvero inaspettato: come la prenderanno i tifosi di Juventus e Roma?

