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Inter, Juventus e infortunio: il punto su Celik | CM

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L’esterno turco ha il contratto in scadenza con la Roma

Peggiore in campo della Roma nel primo tempo pirotecnico che ha steso il Bologna grazie ai gol di Malen ed El Aynaoui, Zeki Celik ha vissuto un sabato da dimenticare anche sotto l’aspetto medico.

Zeki Celik in azione durante Roma-Udinese
Inter, Juventus e infortunio: il punto su Celik | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sostituito all’intervallo da Gian Piero Gasperini, l’esterno turco ha accusato un problema muscolare al flessore destro e si aggiunge alla lista dei tanti calciatori giallorossi che ha subito infortuni in questo 2026.

Al centro delle cronache di calciomercato per il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’ex giocatore del Lille ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo (risalente ormai a due mesi fa), chiedendo un ingaggio molto più vicino ai 4 milioni di euro che ai tre.

Una cifra ritenuta eccessiva dal club capitolino, ma che non rappresenta un problema per i club inglesi e turchi (Galtasaray soprattutto) interessati al giocatore. Reduce da un anno solare decisamente più positivo rispetto ai primi tre anni giallorossi, Celik vanta estimatori anche in Serie A.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nonostante il pressing reale e concreto dell’Inter, che lo considera come una delle piste possibili per la sostituzione di Darmian, la Juventus non ha ancora mollato la presa sul numero 19 della Roma. In casa bianconera, il giocatore è apprezzato più dalla società che da Spalletti che, tuttavia, lo considera come un’alternativa da prendere in seria considerazione, soprattutto se a parametro zero.

In caso di mancato rinnovo, anche Milan Napoli restano alla finestra per l’esterno turco.

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