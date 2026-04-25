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Ranieri può ripartire subito: panchina pazzesca per l’ex Roma

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Nemmeno il tempo di dire addio alla Roma che spunta una clamorosa indiscrezione di mercato su Claudio Ranieri. 

Poche ore fa si è conclusa ufficialmente l’avventura di Claudio Ranieri alla Roma, che lo ha reso noto attraverso questo comunicato: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.

Ranieri con la Curva Sud sullo sfondo
Ranieri (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Ma quale sarà ora il futuro di Ranieri? A lanciare una clamorosa indiscrezione è in queste ore ‘La Repubblica’, secondo cui l’ormai ex senior advisor della Roma sarebbe uno dei nomi più caldi per la panchina della Nazionale italiana dove andrebbe a sostituire Gattuso come commissario tecnico. Una pazza idea che potrebbe diventare realtà nelle prossime settinmane.

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