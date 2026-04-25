PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla Champions

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Dall’Ara, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il successo dei giallorossi

La Roma vendica l’eliminazione dall’Europa League, espugna il Dall’Ara e batte il Bologna, nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato. Una vittoria che permette ai giallorossi di accorciare le distanze nella corsa Champions. I giallorossi si trovano ora a sessantadue punti: a meno uno dalla Juve e a più tre dal Como. Il Bologna resta fermo a quota 49, con soli due punti di vantaggio sulla Lazio.

L’equilibrio dura solo sei minuti: il tempo che occorre a Malen per sbloccare il risultato. La Roma continua ad attaccare e dopo aver sfiorato il raddoppio due volte con l’olandese, trova il gol del 2-0 nel recupero, grazie ad El Aynaoui, abile a seguire un’azione del compagno e ad insaccare da due passi. Nella ripresa i padroni di casa provano ad attaccare: Orsolini sfiora due volte la rete (colpisce una traversa clamorosa), e Svilar è bravo e attento a fermare Odgaard: Gasperini guadagna tre punti fondamentali nella corsa Champions.

Top e flop Bologna – Roma

BOLOGNA

Top

Orsolini: Ispirato e nel vivo del gioco: regala aperture e assist ai suoi compagni: alla mezz’ora sfiora il gol dopo una bella giocata, trovando l’opposizione di un ottimo Svilar. Si ripete ad inizio ripresa in due occasioni: prima sfiora il montante dopo un bello spunto personale poi colpisce la traversa con una gran botta.

Odgaard: Il suo ingresso rivitalizza il Bologna: pimpante e sempre dentro la partita, nel finale va vicino al gol dopo una bella azione personale.

Flop

Eggem: La linea alta scelta da Italiano per difendere non lo agevola. Si trova spesso a contrastare gli attaccanti giallorossi a campo aperto. E ne paga le conseguenze. In ritardo nel salire, regala una prateria a Malen, che il centravanti olandese sfrutta per realizzare il gol del vantaggio. Non regala mai la sensazione di impenetrabilità e commette qualche errore di troppo anche in appoggio.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Ravaglia 5,5; Helland 5,5, Heggem 5, Lucumi 5; Joao Mario 5,5 (66′ De Silvestri 6), Freuler 6, Ferguson 5,5, Miranda 5 (46′ Zortea 5,5); Orsolini 6,5, Castro 5 (46′ Odgaard 6), Rowe 5.

ROMA

Top

Malen: Si inserisce a meraviglia nelle prateria della difesa alta di Italiano. Impiega poco più di sei minuti per sbloccare il risultato e realizzare la sua undicesima rete (in soli quattordici gare). Sfrutta l’assist di El Aynaoui e davanti a Ravaglia è glaciale. Non riesce a ripetersi al 25′ (il suo tocco sfiora il palo); allo scadere del primo tempo regala a El Aynaoui la palla del raddoppio con una giocata d’esterno.

El Aynaoui: Schierato trequartista, gioca un primo tempo quasi perfetto: manda in gol Malen con una bella palla in profondità, poi chiude la partita, seguendo una rapida ripartenza.

Flop

Wesley: Nel finale rischia di riaprire la sfida, concedendo troppo spazio a Odgaard. Gara ordinata, ma con pochi guizzi.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6,5; Mancini 6, Ndicka 6, Hermoso 6 (61′ Ghilardi 6); Celik 6 (46′ Rensch 6), Cristante 6, Pisilli 6,5, Wesley 6; Soulé 6 (61′ Vaz 6), El Aynaoui 7; Malen 7.

Il tabellino di Bologna-Roma

Marcatori: 7′ Malen (R), 45+1′ El-Aynaoui (R)

BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario (66′ De Silvestri), Freuler, Ferguson, Miranda (46′ Zortea); Orsolini, Castro (46′ Odgaard), Rowe.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Castaldo.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61′ Ghilardi); Celik (46′ Rensch), Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé (61′ Vaz), El Aynaoui; Malen.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Hermoso (R)

Espulsi: –