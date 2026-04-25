Pagelle Verona-Lecce 0-0, i voti della partita: occasione mancata per i salentini

Pari tra Verona e Lecce con i gialloblu che dicono addio alle poche speranze salvezza, mentre i salentini si mettono le mani nei capelli per l’occasione persa di fare punti e staccarsi dalla Cremonese.

Pari del Lecce sul campo del Verona con i padroni di casa che nel finale vanno vicini a una vittoria che avrebbe tenuto vive le poche speranze salvezza dei gialloblu. Per il Lecce un punto che consente di allungare sulla Cremonese, ma che, allo stesso tempo, non permette di fare un importante scatto in classifica. Verona combattivo in campo, andando anche in più di un’occasione vicino al gol del vantaggio. Ora gli uomini di Di Francesco hanno un punto di vantaggio sui grigiorossi a quattro giornate dalla fine del campionato. La partita del Bentegodi, terminata a reti bianche, ha visto le buone prestazioni dei due portieri con gli attacchi che hanno fatto fatica a pungere. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Verona-Lecce 0-0, salentini a +1 sulla Cremonese terzultima

Hellas Verona: Montipò 6,5, Frese 6, Edmundsson 6,5, Belghali 6 (88′ Lirola sv), Suslov 6 (63′ Lovrić 5,5), Akpa Akpro 5,5 (63′ Sarr 5,5), Nelsson 6, Bowie 5,5, Bernede 6 (88′ Vermesan sv), Bella-Kotchap 6 (51′ Valentini 6), Gagliardini 6. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradarić, Lirola, Slotsager, Harroui, Tomich, Cham, Ajayi, Elmusrati. Allenatore: Sammarco

Lecce: Falcone 6,5, Siebert 6, Štulić 5 (60′ Cheddira 5,5), Gandelman 5,5 (60′ Ngom 6), Veiga 6, Jean 6, Banda 5,5 (80′ N’Dri 5,5), Ramadani 5,5, Gallo 6, Coulibaly 6, Pierotti 5,5 (90′ Camarda sv). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Pérez, Helgason, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Di Francesco

Ammoniti: Coulibaly, Akpa Akpro, Ramadani, Valentini, Cheddira, N’Dri