“Con fare arrogante negli spogliatoi”: squalifiche e multe UFFICIALI dopo il derby

Doppia sospensione e tre ammende dopo la stracittadina tra Milan-Inter

Erano attese le decisioni del Giudice sportivo anche, se non soprattutto in merito al derby Milan-Inter di domenica sera. Tre multe e una squalifica, queste le sanzioni del dott.Gerardo Mastrandrea.

"Con fare arrogante negli spogliatoi": squalifica e multe UFFICIALI dopo il derby

Due le ammende al Milan. Una da 22mila euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”.

L’altra da 8mila “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser (Dimarco, ndr) verso un calciatore della squadra avversaria“.

Restando in casa Milan, oltre a Rabiot sospeso un turno a causa del giallo rimediato (era in diffida), è stato squalificato una giornata il collaboratore tecnico Simone Folletti, il quale “al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva” ha “contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara”.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, soltanto una multa di 10mila euro al vice Ds Baccin “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale”.

