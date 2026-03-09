Juve-Roma, folle scambio la prossima estate: coinvolto Pisilli | CM

Juve e Roma potrebbero dare vita a un clamoroso scambio in estate: ecco quello che sta succedendo in queste ore.

Juve e Roma sono sicuramente tra le principali candidate a qualificarsi alla prossima Champions League, anche se il Como di Fabregas ha tutta l’intenzione di iscriversi a questa appassionante volata per il quarto posto. Le strade del club bianconero e di quello giallorosso, però, rischiano di incrociarsi nuovamente, questa volta in sede di mercato.

Vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane dell’interesse della Roma per Koopmeiners con Gasperini che sogna di riabbracciare il centrocampista olandese dopo la splendida esperienza vissuta insieme all’Atalanta. La Juve non si opporrebbe alla cessione di Koop e – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – avrebbe intenzione di chiedere in cambio il cartellino di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della nazionale Under-21 italiana classe 2004.

Il ragazzo nato a Roma ha letteralmente stregato la dirigenza bianconera in occasione della sfida dello scorso 1 marzo (3-3 il risultato finale) e adesso a Torino vorrebbero provarci: asse Roma-Torino, dunque, caldissimo e pronto ad accendersi ulteriormente nelle prossime settimane.