Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Roma, folle scambio la prossima estate: coinvolto Pisilli | CM

Foto dell'autore

Juve e Roma potrebbero dare vita a un clamoroso scambio in estate: ecco quello che sta succedendo in queste ore. 

Juve e Roma sono sicuramente tra le principali candidate a qualificarsi alla prossima Champions League, anche se il Como di Fabregas ha tutta l’intenzione di iscriversi a questa appassionante volata per il quarto posto. Le strade del club bianconero e di quello giallorosso, però, rischiano di incrociarsi nuovamente, questa volta in sede di mercato.

Koopmeiners, le ultime sul futuro alla Juve
Teun Koopmeiners (Ansa) – Calciomercato.it

Vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane dell’interesse della Roma per Koopmeiners con Gasperini che sogna di riabbracciare il centrocampista olandese dopo la splendida esperienza vissuta insieme all’Atalanta. La Juve non si opporrebbe alla cessione di Koop e – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – avrebbe intenzione di chiedere in cambio il cartellino di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della nazionale Under-21 italiana classe 2004.

Il ragazzo nato a Roma ha letteralmente stregato la dirigenza bianconera in occasione della sfida dello scorso 1 marzo (3-3 il risultato finale) e adesso a Torino vorrebbero provarci: asse Roma-Torino, dunque, caldissimo e pronto ad accendersi ulteriormente nelle prossime settimane.

/7
1756

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie