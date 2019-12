NAPOLI ANCELOTTI INSIGNE / È il giorno di Gattuso in casa Napoli. Nel frattempo sono arrivati i primi saluti e ringraziamenti da parte dei giocatori nei confronti di Ancelotti, su tutti quello di Lorenzo Insigne. Nonostante le voci su un rapporto ai minimi termini tra i due, il capitano azzurro ha salutato così l'ormai ex allenatore del Napoli su Instagram: "Grazie Mister è stato un onore aver lavorato con te e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale.

Ti auguro il meglio!".

Nei commenti al post è però scoppiata la rabbia dei tifosi azzurri, che imputano al loro capitano l'esonero dell'allenatore, indicandolo come principale responsabile. "Lo tieni tu sulla coscienza" o "Dov'eri durante l’ammutinamento? Dimettiti da Capitano" e ancora "Lo sanno tutti che la colpa dell'ammutinamento è tua, ieri ti ha fatto fuori per darti un segnale", sono solo alcune delle tante dure reazioni contro Insigne.