SONDAGGIO CHAMPIONS LEAGUE INTER NAPOLI / Serata di Champions League per Inter e Napoli. Le due compagini saranno impegnate nell'ultima giornata della fase a gironi in un impegno decisivo, rispettivamente contro Barcellona e Genk. Per i nerazzurri una vittoria significherebbe passaggio del turno, ma basterebbe eguagliare lo stesso risultato del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga.

Ai campani basta invece un pareggio, ma le possibilità di classificarsi come primi nel girone sono tutt'altro che remote: se ilnon dovesse battere illa squadra di Ancelotti potrebbe piazzarsi al primo posto. C'è fiducia dunque attorno alle due squadre: i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it sono infatti convinti che entrambe passeranno il turno. Il 41% dei votanti al nostro sondaggio è sicuro che a passare il turno saranno sia l'Inter che il Napoli. Azzurri favoritissimi: il 35% dei votanti pensa che saranno solo loro a qualificarsi per gli ottavi. Soltanto il 13% crede invece che il Napoli sarà eliminato e a passare il turno sarà solamente l'Inter. Per l'11% invece sia Inter che Napoli non riusciranno a conquistare il pass per gli ottavi.