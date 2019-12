CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / La Spal continua con Leonardo Semplici: questa la decisione che sarebbe arrivata al termine di una giornata di riflessioni e incontri.

Come riferisce 'Sky', a pranzo sarebbe andato in scena un incontro tra lo stesso allenatore e la dirigenza che avrebbe portato alla decisione di confermare continuare con il tecnico della doppia promozione dalla Serie C alla A.

I dubbi su Semplici erano sorti dopo la sconfitta di ieri contro il Verona, nello scontro diretto tra le due ultime della classe: un ko interno che aveva portato il presidente Mattioli a mettere in dubbio la conferma del tecnico e a parlare apertamente di possibile esonero.

Cambio di guida tecnica che al momento non è arrivato: la Spal però dovrà dimostrare di poter invertire la tendenza negativa subito, partendo dalla difficile gara sul campo della Roma. La fiducia a Semplici, infatti, non è eterna e senza un cambio di passo l'allenatore tornerebbe sulla graticola: in caso di esonero, in pole per la sostituzione c'è Gianni De Biasi.