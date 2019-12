Calciomercato Napoli, Ancelotti: "Ecco cosa mi ha detto Ibrahimovic"

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI IBRAHIMOVIC / Momento delicatissimo per il Napoli, che contro il Genk si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League ma anche molto del suo futuro e di quello del tecnico Ancelotti.

Gli azzurri non possono sbagliare e sono chiamati a una reazione forte, dopo le ultime nove gare ufficiali senza vittorie, il destino dell'allenatore passa necessariamente dai 90 minuti del San Paolo di domani sera.

LEGGI ANCHE: ----> Napoli, annuncio di Ancelotti sul futuro

Calciomercato Napoli, l'annuncio di Ancelotti su Ibrahimovic

Voci di calciomercato che tornano a farsi insistenti anche per quanto riguarda il nome di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rappresentare un grande innesto per gli azzurri. Sullo svedese ha parlato, interpellato, in conferenza stampa Ancelotti, che ha spiegato: "Oggi non l'ho sentito, ieri sera invece sì...Cosa mi ha detto? Che è a Los Angeles e si trova bene". Dribblate dunque parzialmente le voci, con l'ammissione però di un contatto costante e di un interesse reale da parte del Napoli, da battere però c'è la concorrenza del Milan.

LEGGI ANCHE: -----> Calciomercato Napoli, la bomba sul futuro di Ancelotti

LEGGI ANCHE: -----> Calciomercato Milan e Bologna, attesa per Ibrahimovic