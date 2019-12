CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN PAREDES RAKITIC / La Juventus, in piena emergenza a centrocampo dopo gli infortuni di Khedira,Ramsey e Bentancur, deve fare i conti con la grana Emre Can. Il centrocampista tedesco sembra essere finito ai margini del progetto tecnico bianconero, nonostante sia entrato in campo con la Lazio e sia partito titolare contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il tedesco sembrerebbe essere in attesa di cambiare squadra dopo essere stato anche escluso da Sarri dalla lista Champions League.

Calciomercato Juventus, addio Emre Can: due i possibili scambi in ballo

In caso di un'offerta importante, la Juventus lascerebbe partire Emre Can senza pensarci due volte: avendolo ingaggiato a parametro zero, il suo valore a bilancio è molto vicino allo zero e quindi, una valutazione da 45/50 milioni si trasformerebbe automaticamente in una plusvalenza, anche consistente. Il tedesco rimane nel mirino anche di alcuni club italiani, ma offerte potrebbero arrivare dal Barcellona e dal Psg, che potrebbero poi mettere sul piatto rispettivamente Ivan Rakitic e Leandro Paredes, due giocatori che tornerebbero utili al centrocampo di Maurizio Sarri. Il problema di uno scambio del genere è poi quello di trovare spazio nella rosa Uefa a chi arriva nello scambio con Emre Can. Sì perché il tedesco di origine turca non libera un posto nella lista Champions non facendone parte. La Juventus deve già liberare un posto per Chiellini (Demiral o Rugani i maggiori indiziati), se dovesse farlo per Rakitic chi starebbe fuori? Khedira, Ramsey, Rabiot?

