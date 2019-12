CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VIDAL RAKITIC / Quella di martedì sarà una notte che può valere quasi una stagione intera. A 'San Siro' l'Inter ospita il Barcellona nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Qualificazione che oltre alla spinta emotiva porterebbe nelle casse nerazzurre risorse economiche importanti con cui a gennaio intervenire sul calciomercato per proseguire il duello di fuoco con la Juventus. E proprio l'incrocio milanese con i blaugrana sarà l'occasione giusta per approfondire alcuni nomi caldi. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, dalla Spagna: Vidal la carta per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter e Juventus, vicepresidente Barcellona: "Vidal e Rakitic? Siamo tanti"

Occhio soprattutto ai centrocampisti. Perché sia l'Ad Marotta che il tecnico Conte hanno pubblicamente ribadito il forte interesse per Arturo Vidal che nella formazione blaugrana di Ernesto Valverde è tutt'altro che un titolare, mentre nei mesi scorsi era stato valutato anche Ivan Rakitic che ora piace alla Juventus. Per entrambi il futuro è da decifrare e non si esclude un addio nella finestra invernale di mercato.

Parziale conferma in tal senso arriva anche dal vicepresidente del Barça, Jordi, che ai microfoni di 'Tuttosport' interrogato sui due centrocampisti dichiara: "Se non giocano tanto è perché, come ha spiegato più volte il nostro allenatore, abbiamo un certo. Non sono io a dover dire come giocherebbero in altre squadre. Detto questo, ci fa piacere che i nostri calciatori vengano associati a club importanti come Inter e Juve, per- ché vuol dire che abbiamo una grande rosa". Su Vidal, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il nodo principale è rappresentato però dalla richiesta economica del Barcellona che non apre al prestito

La chiosa, però, è su quel Lautaro Martinez che sta brillando all'Inter e che i blaugrana, anche per via del feeling con Messi, monitorano con grande attenzione: "Non parlo mai dei calciatori che non appartengono alla nostra squadra perché rispetto i loro club. Se ne parla tanto? Beh, è importante che si parli dei nostri movimenti, ma devo anche dire che se arrivassero tutti i calciatori di cui leggo i nomi ogni giorno sui giornali, avremmo bisogno di cinque squadre per farli giocare tutti".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Valverde convinto: l'annuncio su Vidal

Calciomercato Juventus, riappare Rakitic: la scelta bianconera