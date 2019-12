ATALANTA INFORTUNIO ILICIC GASPERINI / L'Atalanta rimonta all'ultimo respiro il Verona e tiene la corsa Champions. La squadra di Gasperini va sotto due volte e nel finale la ribalta con il gol nel recupero di Djimsiti. Il modo migliore per approcciarsi alla sfida decisiva di mercoledì contro lo Shakthar Donetsk, che deciderà il passaggio del turno.

A preoccupare i tifosi e il tecnico nerazzurro, però, è soprattutto l'infortunio capitato a Josip Ilicic.

Lo sloveno è uscito nel primo tempo per un problema muscolare e Gasperini ha preferito non rischiare mandando in campo Malinovskyi, comunque decisivo. In vista del match in Ucraina, nel postpartita il tecnico della Dea ha parlato delle condizioni del suo gioiello: "Non è uno stiramento, ha un problema al flessore. Bisogna vedere se è solo un crampo e può recuperare o se c'è lesione. Sembra di no, ma è difficile dirlo a caldo". Tutti in apprensione, dunque: da Gasperini ai tifosi ai fantallenatori.