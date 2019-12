MILAN IBRAHIMOVIC KESSIE CALDARA / In casa Milan si continua a sognare Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri hanno bisogno di un centravanti che faccia la differenza e i numeri condannano Piatek e Leao: solo due reti su azione, uno a testa, sono davvero pochi per una squadra che punta all'Europa. Il tempo per il polacco e il portoghese è ormai scaduto. A prescindere dallo svedese, infatti, il Milan prenderà un centravanti d’esperienza per risolvere il problema del gol.

Tempi duri dunque per Piatek e Leao, chiamati a dare tutto nelle prossime tre partite contro, per non finire totalmente ai margini.

Calciomercato Milan, da Piatek e Leao a Kessie: le ultime in uscita

Stefano Pioli - come si evince dalla conferenza stampa di oggi - continuerà a puntare sul modulo che prevede un’unica punta. Parole chiare che sembrano spingere alla porta uno tra Piatek e Leao. Per la partita di domani il ballottaggio tra i due è davvero aperto ma la sensazione è che sia ancora il polacco a partire titolare. È avanti nel ballottaggio anche un altro candidato a lasciare il Milan a gennaio, Franck Kessie. L’ivoriano - come a Parma - dovrebbe partire titolare. Davanti un’offerta vicina ai 30 milioni l’ex Atalanta è pronto a salutare. Escluso ancora una volta dai convocati Caldara. Il giocatore - a testimonianza del fatto che sia guarito fisicamente ma non è ancora pronto per la prima squadra - ha giocato con la Primavera. Un’ulteriore conferma che porterà il Milan ad acquistare a gennaio un nuovo difensore dopo il ko di Duarte.

