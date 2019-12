CALCIOMERCATO MILAN INTER MOURINHO TOBY ALDERWEIRELD / Il grave infortunio di Duarte sta spingendo il Milan a correre ai ripari. I rossoneri a gennaio acquisteranno certamente un nuovo centrale difensivo: Caldara, pienamente recuperato dal punto di vista fisico, non è ancora pronto per scendere in campo con la prima squadra. Serve dunque un centrale da affiancare a Musacchio e Romagnoli.

La pista che porta a Demiral, tanto cercato l'estate scorsa, sembra tramontare nuovamente. Il turco, nonostante sia stato accantonato da Sarri, continua ad avere un prezzo importante e competere con le squadre inglesi - lo vogliono ManchesterUnited e Arsenal - non è certo facile.

Il club rossonero si sta dunque guardando attorno alla ricerca di altri profili.

L'ultima idea del Milan porta proprio in Premier League: i rossoneri - secondo quanto riporta il giornalista Lonjon - sarebbero sulle tracce di Toby Alderweireld.

Calciomercato Milan, sfida a Inter e Juve per Alderweireld

Il centrale belga del Tottenham è un'occasione di calciomercato, che Maldini e Boban potrebbero cogliere. Il calciatore classe 1989, punto fermo della squadra di Mourinho, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe lasciare Londra a cifre certamente non elevatissime. Un profilo importante che sarebbe utile ad un team giovane come quello del Milan.

I rossoneri però dovranno fare attenzione ad un'importante concorrenza: anche Inter e Juventus, infatti, sono da tempo sulle tracce di Alderweireld.

