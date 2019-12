Calciomercato Napoli e Milan, dopo Torreira altra sfida a centrocampo

CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN TORREIRA PAREDES / Milan e Napoli pronte a darsi battaglia sul mercato. I due club non stanno vivendo un momento particolarmente positivo e stanno nel frattempo sondando il terreno per fare in modo di acquistare nuovi innesti a gennaio. Oltre al grande sogno Ibrahimovic, partenopei e rossoneri pensano anche a Lucas Torreira. Il giocatore uruguayano, dopo un'ottima prima stagione all'Arsenal, non sta trovando molto spazio a Londra.

Calciomercato Napoli e Milan, anche Paredes per il centrocampo

Torreira è un profilo che piace molto a Milan e Napoli e che permetterebbe alle due squadre di innalzare la qualità in linea mediana. Il suo sarebbe uno dei nomi nella lista di Giuntoli per gennaio, ma non si tratta dell'unico ex Serie A finito nel mirino delle due squadre. Secondo l'argentino 'El Intransigente' i club sarebbero in corsa anche per Leandro Paredes. L'argentino è stato spesso seguito dal Milan, anche in passato e l'interesse per l'ex giocatore della Roma sarebbe tutt'altro che sopito. Pure il Napoli però è iscritto alla lista delle pretendenti e sarebbe pronto a riportare in Serie A il centrocampista del Paris Saint-Germain. La concorrenza però non manca. Su Paredes ci sarebbe il forte interesse del Manchester United, che è a caccia di rinforzi da regalare a Solskjaer per cercare di risollevare la posizione in classifica.

