Si complica la pista Goretzka per il Milan: l’Atletico Madrid piomba sul centrocampista

Non ci sono buone notizie per il Milan per quello che riguarda il futuro di Leon Goretzka con il centrocampista tedesco che sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid.

Obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione, il classe 1995 è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco che non appare intenzionato a rinnovare il contratto del centrocampista.

Aumenta la concorrenza per Leon Goretzka con il Milan che dovrà fare i conti anche con l’Atletico Madrid nella corsa al calciatore tedesco. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, i Colchoneros sarebbero pronti a fare sul serio per il tedesco.

Goretzka al posto di Loftus-Cheek, la strategia rossonera

Calciatore fisico e dalla grande esperienza internazionale, è molto apprezzato sia da Massimiliano Allegri che dalla dirigenza del Milan, pronta a fare un tentativo per portarlo in Italia in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, però, si starebbero complicando le cose con l’Atletico Madrid deciso ad inserirsi nella corsa al calciatore, cercando di strapparlo ai bavaresi a costo zero per la prossima stagione.

Nelle idee del Milan, Goretzka avrebbe dovuto prendere il posto in rosa che al momento è ricoperto da Loftus-Cheek. In scadenza nel giugno del 2027, l’inglese dovrebbe salutare il club meneghino per una somma intorno ai 10 milioni di euro in estate. Una somma che verrebbe poi reinvestita per assicurarsi il calciatore tedesco a costo zero, andando ad accontentare le sue richieste di ingaggio con un triennale.

Il Milan resta sicuramente in corsa, ma la concorrenza, con il passare delle settimane, sembra aumentare con i rossoneri che dovranno cercare di stringere i tempi per provare ad assicurarsi un calciatore che vanta ben 67 presenze con la nazionale tedesca.

