In casa Milan si attende solo l’ufficialità per quello che riguarda il rinnovo di Mike Maignan che dovrebbe legarsi ai colori rossoneri fino al giugno del 2031.
Il portiere francese, arrivato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, è pronto a firmare con il Milan per proseguire la sua carriera a Milanello.
Accordo ad un passo, altro rinnovo al Milan
Diventato capitano della squadra e autore di una grande prima parte di stagione, Mike Maignan potrebbe non essere l’unico a rinnovare a stretto giro di posta. Nelle prossime settimane potrebbe essere la volta di Fikayo Tomori, difensore centrale che con Massimiliano Allegri è tornato ad essere titolare inamovibile del trio difensivo rossonero.
Lo stesso allenatore livornese avrebbe dato l’ok per il prolungamento del contratto del centrale ex Chelsea. Classe 1997, l’inglese vedrà terminare il proprio contratto nel giugno del 2027 con il Milan pronto a mettere sul piatto una proposta fino al giugno del 2029 con le parti che potrebbero incontrarsi non appena terminerà la sessione di calciomercato estiva.