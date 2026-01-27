Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Non solo Maignan, altro rinnovo in casa Milan: ok di Allegri per Tomori

Foto dell'autore

In casa Milan si attende solo l’ufficialità per quello che riguarda il rinnovo di Mike Maignan che dovrebbe legarsi ai colori rossoneri fino al giugno del 2031.

Massimiliano Allegri
Altro rinnovo in arrivo in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il portiere francese, arrivato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, è pronto a firmare con il Milan per proseguire la sua carriera a Milanello.

Accordo ad un passo, altro rinnovo al Milan

Diventato capitano della squadra e autore di una grande prima parte di stagione, Mike Maignan potrebbe non essere l’unico a rinnovare a stretto giro di posta. Nelle prossime settimane potrebbe essere la volta di Fikayo Tomori, difensore centrale che con Massimiliano Allegri è tornato ad essere titolare inamovibile del trio difensivo rossonero.

Fikayo Tomori
Rinnovo di un altro big al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo stesso allenatore livornese avrebbe dato l’ok per il prolungamento del contratto del centrale ex Chelsea. Classe 1997, l’inglese vedrà terminare il proprio contratto nel giugno del 2027 con il Milan pronto a mettere sul piatto una proposta fino al giugno del 2029 con le parti che potrebbero incontrarsi non appena terminerà la sessione di calciomercato estiva.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie