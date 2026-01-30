Addio definitivo all’Inter, ufficiale: firma con il Barcellona

Niente da fare per l’Inter: la notizia è appena arrivata e lascia tutti i tifosi nerazzurri letteralmente a bocca aperta.

Era stato accostato anche con una certa insistenza all’Inter in passato, ma Fermin Lopez indosserà ancora la maglia del Barcellona. A renderlo noto è, proprio in questi minuti, la società blaugrana attraverso i propri profili: il centrocampista spagnolo rinnova fino al 30 giugno 2031.

Fermin Lopez, nonostante la giovanissima età (22 anni) si sta mettendo in mostra con il club allenato da Flick e sta dimostrando di essere senza ombra di dubbio uno dei migliori prospetti del panorama calcistico mondiale nel suo ruolo.

Una pessima notizia per l’Inter e per gli altri club interessati al calciatore che, a questo punto, si vedranno costretti a virare su altri profili per rinforzare la propria mediana. Il Barça già in passato ha dimostrato di tenere tantissimo ai propri talenti e, proprio per questo motivo, ha blindato poco fa un altro gioiellino di cui sentiremo sicuramente parlare anche nelle prossime stagioni.