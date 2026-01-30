PAGELLE E TABELLINO LAZIO-GENOA 3-2: Pedro un esempio, Martin un disastro

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 23a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio

Provedel 5,5

Marusic 5,5

Gila 5,5

Provstgaard 6

Pellegrini 5. Dall’80’ Tavares 6

Taylor 6,5. Dall’80’ Dele-Bashiru sv

Cataldi 7

Basic 5

Isaksen 5. Dall’87’ Noslin sv

Maldini 5. Dal 73′ Ratkov 6

Pedro 7. Dal 73′ Cancellieri 4,5

All. Sarri 6

Una partita stranissima, per l’ambiente attorno, per come si sviluppa e per come si chiude. La prestazione non è buona, soprattutto a centrocampo e sugli esterni. In campo ci si aggrappa solamente a Pedrito, a 38 anni suonati e con una bacheca stracolma è trascinatore, di testa e di gambe, di tecnica. Un esempio per tutti gli altri in campo, che spesso staccano la spina. Tira un rigore molto importante e lo segna, poi Sarri lo toglie anche se poteva forse continuare un po’ e infatti il Genoa rimonta subito. Cataldi è nervoso ma mostra gli attributi, poi calcia un rigore di una pesantezza enorme in maniera clamorosa. Per il resto, assist a parte, male Isaksen, così come Cancellieri, Pellegrini, anche Gila è impreciso.

Genoa

Bijlow 6

Marcandalli 5

Ostigard 5

Vasquez 6

Norton-Cuffy 6

Malinovskyi 7. Dall’86’ Masini sv

Frendrup 6

Ellertsson 5,5

Martin 4

Colombo 5. Dall’80’ Ekuban sv

Vitinha 6,5. Dall’80’ Cornet sv

All.: Daniele De Rossi 5,5

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine) 5,5

Alla fine De Rossi esce con un grande rammarico. Si fa condizionare troppo dall’ambiente spento e invece di approfittarne si adegua un po’. Tiri in porta praticamente nessuno, poi reagisce bene dopo lo 0-2, è bravo e fortunato. E poi sembra volere di più la vittoria, ci prova, ma le disattenzioni sono decisive. Bene Malinovskyi, non benissimo i difensori Ostigard e Martin che entra in due gol biancocelesti in maniera colpevolissima, soprattutto sul secondo.

Il tabellino di Lazio-Genoa 3-2

Marcatori: 56′ rig. Pedro (L), 62′ Taylor (L), 68′ rig. Malinovskyi (G), 75′ Vitinha (G), 99′ rig. Cataldi (L)

Ammoniti: Malinovskyi (G), Provedel (L), Ostigaard (G) , Norton-Cuffy (G)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (80′ Tavares); Taylor (80′ Dele-Bashiru), Cataldi, Basic; Isaksen (dall’87’ Noslin), Maldini (73′ Ratkov), Pedro (73′ Cancellieri).

A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dall’86’ Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo (80′ Ekuban), Vitinha (80′ Cornet).

A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.

All.: Daniele De Rossi

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine), Assistenti: L. Rossi – Zingarelli, IV ufficiale: Dionisi, V.A.R.: Camplone, A.V.A.R.: Guida