Le ultime sulle mosse di mercato delle milanesi in vista anche della prossima stagione

I grandi club sono già al lavoro in ottica prossima stagione. Lavorare in largo anticipo è prassi, o almeno deve esserlo in modo da arrivare preparati e con le idee più chiare alla riapertura sessione estiva di calciomercato.

Anche Inter e Milan si stanno già muovendo per il futuro che verrà: come si dice, il futuro è adesso e per questo i rispettivi dirigenti hanno dato vita alle grandi manovre per il 2026/2027. I rossoneri partendo dalla difesa, con Allegri che in realtà aveva già chiesto un rinforzo pronto subito per questa finestra di gennaio.

Mario Gila sarebbe perfetto, ma chiudere con la Lazio adesso appare complicato. Non abbiamo detto impossibile, ma complicato. Tare sta lavorando in vista di giugno per lo spagnolo, portato proprio da lui in Italia quando era Ds dei biancocelesti. Gila non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, così Lotito è pressoché costretto a cederlo per non perderlo a zero.

Gila, il Milan pronto a chiudere

In Spagna, nella fattispecie ‘As’, danno per certa o quasi la chiusura dell’affare sui 20 milioni di euro, con la metà che andrebbe a finire nelle casse del Real Madrid.

Gila piace molto anche all’Inter e solo pochi giorni fa il suo agente Alejandro Camano, a inizio anno intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, è stato nella sede di viale della Liberazione. Camano è anche, o meglio dire soprattutto il procuratore del capitano Lautaro Martinez, quindi i rapporti con Marotta e soci sono eccellenti, ma allo stato attuale è il Milan ad essere molto avanti per Gila.

Inter, Ndoye pallino di Ausilio: può arrivare in estate per il post Dumfries

Anche l’Inter lavora comunque per l’estate. Uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Ndoye, pallino del Ds Ausilio. Non è escluso che quest’ultimo, qualora saltasse definitivamente la pista Perisic, possa fare un tentativo in extremis – con o senza Frattesi come pedina di scambio – per l’esterno svizzero, esploso qui al Bologna prima del trasferimento al Nottingham Forest.

Proprio il club inglese rappresenta il principale, ma possiamo dire l’unico ostacolo all’operazione last minute in questa sessione di mercato. A giugno, invece, la posizione del Nottingham potrebbe essere molto più morbida, morbidissima in caso di retrocessione in Championship. Ndoye può essere davvero l’erede di Denzel Dumfries.