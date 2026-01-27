Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tra Premier e Serie A: Inter e Milan, due affari prenotati per l’estate

Foto dell'autore

Le ultime sulle mosse di mercato delle milanesi in vista anche della prossima stagione

I grandi club sono già al lavoro in ottica prossima stagione. Lavorare in largo anticipo è prassi, o almeno deve esserlo in modo da arrivare preparati e con le idee più chiare alla riapertura sessione estiva di calciomercato.

Copertina Inter Milan: Marotta e Tare
Tra Premier e Serie A: Inter e Milan, due affari prenotati per l’estate (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Anche Inter e Milan si stanno già muovendo per il futuro che verrà: come si dice, il futuro è adesso e per questo i rispettivi dirigenti hanno dato vita alle grandi manovre per il 2026/2027. I rossoneri partendo dalla difesa, con Allegri che in realtà aveva già chiesto un rinforzo pronto subito per questa finestra di gennaio.

Mario Gila sarebbe perfetto, ma chiudere con la Lazio adesso appare complicato. Non abbiamo detto impossibile, ma complicato. Tare sta lavorando in vista di giugno per lo spagnolo, portato proprio da lui in Italia quando era Ds dei biancocelesti. Gila non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, così Lotito è pressoché costretto a cederlo per non perderlo a zero.

Gila, il Milan pronto a chiudere

In Spagna, nella fattispecie ‘As’, danno per certa o quasi la chiusura dell’affare sui 20 milioni di euro, con la metà che andrebbe a finire nelle casse del Real Madrid.

Gila in azione con la Lazio
Gila, il Milan avanti sull’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Gila piace molto anche all’Inter e solo pochi giorni fa il suo agente Alejandro Camano, a inizio anno intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, è stato nella sede di viale della Liberazione. Camano è anche, o meglio dire soprattutto il procuratore del capitano Lautaro Martinez, quindi i rapporti con Marotta e soci sono eccellenti, ma allo stato attuale è il Milan ad essere molto avanti per Gila.

Inter, Ndoye pallino di Ausilio: può arrivare in estate per il post Dumfries

Anche l’Inter lavora comunque per l’estate. Uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Ndoye, pallino del Ds Ausilio. Non è escluso che quest’ultimo, qualora saltasse definitivamente la pista Perisic, possa fare un tentativo in extremis – con o senza Frattesi come pedina di scambio – per l’esterno svizzero, esploso qui al Bologna prima del trasferimento al Nottingham Forest.

Ndoye col Nottingham Forest
Inter, Ndoye pallino di Ausilio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Proprio il club inglese rappresenta il principale, ma possiamo dire l’unico ostacolo all’operazione last minute in questa sessione di mercato. A giugno, invece, la posizione del Nottingham potrebbe essere molto più morbida, morbidissima in caso di retrocessione in Championship. Ndoye può essere davvero l’erede di Denzel Dumfries.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie