Derby Inter-Milan per Gila, parla l’agente: “Ecco il suo futuro” | ESCLUSIVO

Nerazzurri e rossoneri sempre molto interessati al difensore della Lazio in scadenza a giugno 2027. Le parole di Alejandro Camano a Calciomercato.it 

Inter e Milan sono intenzionati a rinforzare il reparto arretrato tra la sessione invernale appena iniziata e, soprattutto, quella della prossima estate.

In tal senso è già in atto un vero e proprio derby per Mario Gila. Il centrale spagnolo è in scadenza nel 2027 con la Lazio e, almeno per il momento, non sembrano esserci i margini oltre che la volontà per un prolungamento contrattuale.

In esclusiva al microfono di Calciomercato.it, l’agente di Gila ha dribblato in modo netto l’argomento mercato: “Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara”.

Alejandro Camano ha aggirato pure il tema rinnovo: “Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita”. Inter e Milan sono molto interessati al classe 2000, approdato alla Lazio nel 2022 per circa 6 milioni di euro. Il Ds biancoceleste di allora era Igli Tare, ora in rossonero.

Tare e Lautaro Martinez: le ‘carte’ di Milan e Inter per Gila

Nonostante l’accordo in essere scada nel 2027, Lotito continua a volere 25/30 milioni di euro. La richiesta resta alta anche perché il 50% della rivendita dovrà finire nelle casse del Real Madrid.

Camano vanta ovviamente ottimi rapporti sia con Tare che con la dirigenza interista, d’altronde parliamo dell’agente di Lautaro Martinez e del grande ex Achraf Hakimi.

Come prevedibile, Camano ha negato i contatti con le due milanesi per Mario Gila, ribadendo che il catalano “è concentrato solo sul presente, perché vuole vincere con la maglia della Lazio“.

