La Dinamo sogna Modric: la situazione e gli scenari sul ritorno a casa

Il fuoriclasse del Milan ha un contratto fino a giugno con opzione in caso di Champions, ma c’è chi lo vuole riportare dove tutto è cominciato

Il Milan continua la sua corsa scudetto, anche se ora i punti di ritardo dall’Inter sono 5 dopo il pareggio con la Roma. E soprattutto a sentire Max Allegri più che altro i rossoneri si sono mantenuti in una buona posizione per il quarto posto, non perdendo punti dalla squadra di Gasperini e invece guadagnandone uno sul Napoli, pur perdendone un paio dalla Juve (e Como). Insomma, l’obiettivo resta il piazzamento tra Champions League. Non si schioda da quello il tecnico livornese, con l’obiettivo di cominciare anche a costruire per il futuro ed essere subito (e in maniera aperta) competitivi per tornare a vincerlo il titolo.

Allegri sta utilizzando un mix di giovani, ma soprattutto personaggi esperti, con una rosa un po’ corta e inesperta per certi versi in particolare in difesa. La luce in ogni caso resta una, quella ancora luminosissima di Luka Modric. L’ex Real sta vivendo una grande stagione, a oltre 40 anni è già alla 24esima presenza condita da 1 gol e 3 assist. Ma soprattutto prestazioni sempre oltre la sufficienza, fondamentali per gli euquilibri del Milan. Il suo contratto scadrà a giugno, ma con la qualificazione in Champions verrà attivata l’opzione per una stagione aggiuntiva, fino al 30 giugno 2027. Intanto però c’è chi sogna di riportarlo a casa.

In questo senso il giornalista Pietro Balzano Prota ha raccontato che la Dinamo Zagabria ha sondato il terreno per capire se esistono effettivamente i margini per riaccogliere Luka Modric in Croazia nella prossima stagione. Si tratta del club che lo ha lanciato, in cui è cresciuto quando aveva 17 anni e poi ha spiccato il volo verso il Tottenham quando invece ne aveva 23. A quasi 41 potrebbe essere uno scenario affascinante per l’ex Pallone d’Oro. Anche tornare a giocare la Champions col Milan, però, non sarebbe male per uno come lui, soprattutto se starà ancora così bene.