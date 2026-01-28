Atalanta
Bomba Milan, Leao via per 80 milioni di euro: la destinazione

Una clamorosa indiscrezione di mercato scuote il mondo Milan: sotto i riflettori finisce ancora una volta Rafael Leao.

Bomba di mercato dall’Inghilterra. Rafael Leao potrebbe presto salutare il Milan per trasferirsi in Premier League: è in arrivo, infatti, una super offerta per il cartellino del fuoriclasse portoghese, legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2028.

Leao con la maglia del Milan
Leao (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore ‘TeamTalk’, secondo cui il Manchester United avrebbe intenzione di prendere un nuovo esterno sinistro in estate e tra i nomi valutati dalla dirigenza dei ‘Red Devils’ ci sarebbe proprio quello di Leao: a Milanello non si opporrebbero alla cessione del 26enne originario di Almada, soprattutto in caso di proposta indecente.

Proposta da circa 80 milioni di euro, che permetterebbe poi alla dirigenza del Milan di rituffarsi sul mercato alla ricerca del sostituto di Leao. La permanenza del calciatore in rossonero, dunque, non appare più così scontata come fino a qualche mese fa: dall’Inghilterra fanno sul serio e questi potrebbero essere davvero gli ultimi mesi del portoghese con la casacca del Milan.

