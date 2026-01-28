Il Milan sfida l’Inter: derby di mercato per il ‘nuovo’ Nico Paz | CM

Gli occhi delle milanesi in casa Como: come per il fantasista argentino, c’è sempre di mezzo il Real Madrid

Il Como non è più una sorpresa e punta dritto all’Europa, sognando una storica qualificazione alla prossima Champions League. Cesc Fabregas si coccola i suoi gioielli e non pone limiti agli obiettivi dei lariani, che in campo coniugano risultati e bel gioco.

Nico Paz è il fiore all’occhiello del Como, con il talento argentino destinato la prossima estate a tornare al Real Madrid. Per buona pace dell’Inter, che ha cullato a lungo la possibilità di portarlo all’ombra della ‘Madonnina’. Niente da fare però per il club nerazzurro, con i ‘Blancos’ che la scorsa estate hanno rimandato al mittente anche delle ricchissime offerte provenienti dalla Premier League.

Ma non c’è solo Nico Paz agli onori della cronaca in riva al lago. Un altro giocatore che sta impressionando alla corte di Fabregas e Jacobo Ramon, che ha una storia molto simile a quella del fantasista argentino.

Calciomercato Inter, occhi su Jacobo Ramon per la difesa: c’è la concorrenza di Milan e Juve

Come Nico Paz, infatti, il difensore spagnolo arriva dal Real Madrid, che ha utilizzato la stessa formula per il trasferimento al Como nell’ultimo mercato estivo.

Il sodalizio madrileno ha mantenuto il controllo su Ramon con il diritto di recompra, esercitabile per i prossimi tre anni. Il Real, inoltre, ha una percentuale di rivendita del 50% in caso di cessione dal Como a un’altra società. Il centrale classe 2005 è stato acquistato per 2,5 milioni di euro e si è contraddistinto finora come uno dei migliori prospetti del campionato di Serie A. Titolarissimo del Como, lo spagnolo a suon di prestazioni ha catturato anche l’interesse delle big italiane, tra cui spiccano Inter e Milan come raccolto da Calciomercato.it.

I nerazzurri vogliono rifarsi dopo chiusura per Nico Paz e cercano un profilo di prospettiva per il settore difensivo. Allo stesso modo anche i cugini rossoneri sono a caccia di un rinforzo in difesa per la prossima stagione, meglio se giovane e con un ingaggio alla portata. Le due milanesi però – oltre al Como – dovranno fare i conti soprattutto con il Real Madrid e sulla volontà dei ‘Blancos’ in merito al futuro del giocatore.

Jacobo Ramon ha attualmente una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe attirare anche l’attenzione della Juventus in caso di cessione di Gatti o di un mancato arrivo sotto la Mole di Senesi, obiettivo numero uno al momento della ‘Vecchia Signora’ per puntellare il reparto arretrato di Spalletti.