Calciomercato Inter, cessione a gennaio: Conte sfida la Juve

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MARCOS ALONSO / E' di oggi la notizia della riduzione del blocco di mercato comminato al Chelsea nei mesi scorsi. Grazie alla decisione del TAS, il club londinese potrà tornare ad operare sul calciomercato in entrata, ma avrà anche la possibilità di. cedere i calciatori in esubero o scontenti senza troppi patemi d'animo, vista l'opportunità di poterli sostituire. Tra questi, c'è anche Marcos Alonso.

In virtù della sempre maggiore continuità concessa daad, l'esterno spagnolo ha perso un po' di protagonismo rispetto alle prime stagioni londinesi e sta valutando anche l'ipotesi di lasciare i Blues a gennaio.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Marcos Alonso

L'ex Fiorentina piace molto in patria, ma non esclude affatto l'ipotesi di un ritorno in Serie A, dove allenano due dei suoi ultimi tecnici. In cerca di rinforzi sulla fascia mancina, l'Inter già da diverse settimane sta monitorando la situazione del ventottenne di Madrid. Durante la gestione Conte, Alonso ha messo a referto 14 gol e 7 assist in 81 presenze con la maglia del Chelsea, divenendo indispensabile sia in fase di spinta, sia in fase difensiva. Anche Maurizio Sarri stima molto il calciatore e la stessa Juventus è stata accostata all'esterno nei giorni scorsi.