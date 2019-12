CALCIOMERCATO ALLEGRI NAPOLI ARSENAL / Massimiliano Allegri non tornerà ad allenare prima di giugno. E' stato il tecnico ex Juventus ad uscire allo scoperto, spazzando via tutte le voci che l'avrebbero voluto su una panchina fin da subito: "Tornerà a giugno. Non so se puoi chiamarlo anno sabbatico o no, Giovanni Branchini e io siamo subito arrivati a questa decisione - ammette il mister ai microfoni di 'ESPN' - Non appena il rapporto con la Juventus è terminato, la decisione è stata quella di stare fermo un anno". A pensare con forza ad Allegri in questi giorni è stato soprattuto l'Arsenal, che ha affidato momentaneamente la panchina a Ljungberg. L'ex Juventus è stato un profilo buono anche per il Tottenham, prima di decidere di puntare su Mourinho, e per il Bayern Monaco.

LEZIONI D'INGLESE - "Sto prendendo lezioni qui a Milano. Riesco a parlare abbastanza bene. Ascoltare per me è un po 'più difficile. Se sto parlando con qualcuno che mi aiuta, parlando un po' più lentamente, allora riesco a capire.

Guardo i film in inglese e se sto leggendo qualcosa in inglese la capisco bene".

Calciomercato Napoli, niente Allegri per gli azzurri

Anche in Italia hanno pensato con forza a Massimiliano Allegri. L'ex Juventus è stato accostato alla panchina del Milan e ultimamente anche a quella del Napoli. Il club campano è alle prese con una situazione alquanto complicata che potrebbe portare all'esonero di Carlo Ancelotti.

Allegri è stato così un profilo monitorato da De Laurentiis, che guarda comunque in Italia per il nuovo allenatore. Piacciono, infatti, anche Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso. Quest'ultimo, finito nel mirino anche della Fiorentina, sarebbe la pista più facile da percorrere. Il campione del Mondo, dopo l'avventura al Milan, è infatti desideroso di confrontarsi con un'altra realtà importante.

