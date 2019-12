GENOA SCHONE AJAX / Nostalgia dell'Ajax per Lasse Schone. In un'intervista rilasciata al portale olandese 'AD.nl', il centrocampista è tornato a parlare della sua ex squadra: "Mi manca il livello di allenamento e di competizione. Ma era qualcosa che già sapevo sarebbe successo. Nella passata stagione forse abbiamo giocato il miglior calcio d'Europa e quando li vedo giocare in Champions un po' soffro. Ma non ho rimpianti, non voglio vedere questa mia nostalgia come una cosa negativa. Anzi, mi piace".

Genoa, Schone spiega le differenze tra Olanda e Italia

Il 33enne si è poi soffermato sulle differenze tra Olanda e Italia: "Siamo davvero viziati in Olanda, gli allenatori ti spiegano tutto. Qui in Italia invece la cultura sportiva ad alti livelli è molto diversa: non sei convocato? Ti arriva un messaggio, punto e basta. E non devi lamentarti. Ma è un tipo di cultura che non posso e che non voglio affatto cambiare".

